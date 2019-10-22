Улан-Удэ, , 14:32 — REGNUM Пока в остальных регионах России гречневая крупа дорожает, в Бурятии её стоимость в сентябре снизилась на 0,3% по сравнению с августом. Такие данные приводят в Бурятстате.

Это можно было бы назвать хорошей новостью, если бы не одно «но». По сравнению с ценами сентября 2018 года гречка в республике рекордно выросла в цене — на 17,4%. Добавим, что в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года подорожание составило «лишь» 8,9%.

Однако среди остальных видов круп гречка далеко не в лидером по росту цен. Так, пшено в сентябре пшено подорожала почти в два раза за год, манная крупа — на 28%, овсянка и перловка — на 22%.

Добавим, что в других регионах России гречка дорожает и по отношению к предыдущему месяцу. Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области рост достиг 6%, а в Тюменской — 7,7%.

Подробнее:

За сентябрь гречка в Приангарье подорожала на 6%

В Тюменской области килограмм гречки подорожал на 7,7%

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