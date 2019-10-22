Москва, , 14:36 — REGNUM Во время совмещенного заседания комиссий Московской городской думы 22 октября произошёл скандал — депутаты от фракций КПРФ и «Справедливая Россия» раскритиковали порядок рассмотрения проекта бюджета на 2020 год и плановый период. Больше всего нареканий со стороны оппозиционных депутатов вызвали ответы представителей мэрии Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

В одно заседание было совмещено две комиссии городской думы — по ЖКХ и экологии. Это обстоятельство возмутило депутатов, из-за большого количества участников, каждому депутату позволили задать представителям мэрии только по одному вопросу. Причём на ряд вопросов оппозиционных депутатов полноценных ответов не последовало.

«Это профанация работы. Профанация, потому что вы объединили комиссии и разрешили задать только по одному вопросу, на который мы не получили ответ», — возмутился депутат Евгений Ступин.

Данное заявление поддержал депутат Михаил Тимонов.

«В таком формате работа не получается, у нас не получается обсудить наши реальные задачи. Продолжаю понимать, что я не понимаю, что мы принимаем. Я буду голосовать против пока не получу ответы на все свои вопросы», — заявил депутат.

«Самый важный вопрос — бюджет. На совестном заседании комиссий нам говорят, не надо вопросов, потом их зададите, мы приходим на комиссии, а на вопросы нет ответов. Звучат непосредственные вопросы по сегодняшней теме, а на них нет ответов», — возмутилась депутат Екатерина Енгалычева.

В свою очередь депутат Мосгордумы Павел Тарасов сравнил представителей мэрии с плохо подготовленными школьниками, которые не способны внятно ответить на вопросы.

«Сегодня было впечатление, что разговаривали с не очень успевающим школьником. Несмотря на то, чтобы часть вопросов снимали, но ответы были безобразные», — сказал Тарасов.

Отметим, что между отдельными депутатами началась перебранка. Причём спор шёл на повышенных тонах, периодически переходя на крик.

Читайте ранее в этом сюжете: Для удобства жителей — в Мосгордуме объяснили задачи платной парковки