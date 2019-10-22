Москва, , 14:30 — REGNUM Несмотря на технологическое развитие, машины так и не смогли вытеснить человека с рынка труда, но готовиться к серьезной переквалификации людей все равно следует, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

«Трансформация рынка труда в связи с роботизацией, — сказал Медведев. — В ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн рабочих мест появится 133 млн новых. И это внушает оптимизм. Сейчас уже много роботов. Но это в отдельных странах, которые к этому технологически готовы. Уровень занятости в этих странах высокий. Но мы должны готовится к серьезной переквалификации людей. Это требует изменений в системе образования. В РФ для этого неплохая база. Технологические гиганты борются за наших выпускников, которые будут определять лицо цифрового мира».