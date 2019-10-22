Тюмень, , 14:27 — REGNUM В Тюменской области за последнюю неделю средняя цена килограмма гречневой крупы понизилась на 4,2 рубля. На 14 октября его стоимость составила 72,94 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

В начале 2019 года, 9 января, килограмм гречневой крупы в регионе стоил в среднем 62,79 рублей, 7 октября — 79,14 рублей. Рост стоимости килограмма гречневой крупы с начала 2019 года составил 16%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России ожидается очередной рост цен на гречневую крупу. Причиной подорожания станет дефицит предложения гречки на оптовом рынке. Поставщики гречневой крупы проинформировали российских ритейлеров о резком, до 50%, повышении цен на гречку.

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