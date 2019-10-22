Сеул, , 14:29 — REGNUM В сентябре 2019 года Южную Корею посетили 1 459 664 иностранца, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской туристической организации.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце Южную Корею посетили 541 350 туристов из Китая, 251 119 туристов из Японии, 102 758 туристов из Тайваня, 90 819 туристов из США и 45 911 туристов из Гонконга.

Известно, что туристический поток из Китая увеличился на 24,6%, из Японии — на 1,3%, из стран Азии и Ближнего Востока — на 9,2%. Однако туристический поток из Гонконга, напротив, сократился на 7,5% на фоне политической нестабильности.

Что касается южнокорейцев, выезжающих за рубеж с туристическими целями, их число, также сократилось на 7,9%, до 2 049 830 человек.