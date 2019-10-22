Владимир, , 14:24 — REGNUM Во Владимирской области у 0,4% граждан не хватает денег на еду, а почти 20% испытывают затруднения с покупкой одежды и оплатой коммунальных счетов. Как сообщает ИА REGNUM, данные финансового положения домашних хозяйств 22 октября обнародовал Росстат.

Число тех, кому не хватает денег даже на еду, за год снизилось с 1,4% до 0,4%. По ЦФО этот показатель составляет 0,9%, в среднем по России — 0,7%. Без проблем покупают еду, но испытывают затруднения с оплатой ЖКУ и покупкой одежды 19,9% владимирцев (в 2018 году их было 21,4%). В ЦФО таких респондентов 12,7%, всего в России — 14,1%.

48,5% жителей региона покупают еду и одежду, но не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования — например, мебели или бытовой техники (в 2018 году их было 50,2%). 30,2% опрошенных покупают эти товары без проблем, но у них не хватает денег на покупку машины, квартиры или дачи. Тех, у кого достаточно средств для покупки любой необходимой вещи, оказалось всего 1,1%. При этом даже их число сократилось — в 2018 году их было 1,3%.

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