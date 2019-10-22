Москва, 22 октября 2019, 14:22 — REGNUM Электронный паспорт, который запустят в РФ с 1 марта 2020 года, будет содержать всю важнейшую информацию о человеке, а стало быть надо активно работать над обеспечением кибербезопасности, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».
Развивая эту мысль, Медведев призвал выстраивать хрупкий баланс между безопасностью и тайной частной жизни. Государство, по мнению главы правительства должно делать для этого все, но каждый человек должен решить сам, какой информацией он готов делиться.