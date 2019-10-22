Оренбург, , 16:09 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области начал рассматривать иск компании «Западно Абдулино» к администрации в лице финуправления и правительству области в лице минфина о солидарном взыскании убытков на сумму 582 514 161 рубль. К участию в резонансном деле о скандальном недострое «Атриум» в качестве третьего лица привлечено министерство культуры и внешних связей региона. Информация об этом опубликована на портале электронного правосудия.

Исковые требования включают почти 300 млн рублей компенсации за покупку незавершенного объекта строительства, 10 млн рублей расходов на его консервацию, а также 280 млн рублей упущенной выгоды за три года в случае сдачи объекта, сообщает портал orenday.ru.

По данным информресурсов, в 2016 году участок с котлованом атриума попал в зону охраны, границы которой установили из-за близкого расположения объектов культурного наследия на ул. Советской. В результате капитальное строительство попало под запрет.

Стоит отметить, что в первой половине сентября 2019 года в Арбитражный суд поступили иски от Дома офицеров и от мэрии Оренбурга. Федеральное государственное учреждение культуры и искусства «Дом офицеров Оренбургского гарнизона», чье здание является объектом культурного наследия, требует, чтобы «Западно Абдулино» ликвидировало котлован, поскольку яма наносит вред фундаменту расположенных рядом домов. Муниципальные чиновники требуют расторжения договора аренды с компаний.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство торгового центра «Атриум» началось в 2002 году, однако проект остался реализованном на уровне вырытого котлована. Стройку законсервировали, яму перекрыли. Однако в 2019 году были отмечены провалы на месте ямы. В августе глава региона Денис Паслер заявил о том, что мэрия инициирует через суд изъятие участка у собственника с тем, чтобы ликвидировать скандальный объект в центре Оренбурга.

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