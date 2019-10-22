Киев, , 14:15 — REGNUM Полное прекращение отношений Украины с западными партнерами является одной из главных целей главного «кукловода» нынешней украинской власти, олигарха Игоря Коломойского, заявил 22 октября украинский экономист Борис Кушнирук, оценивая последние события в стране.

Игорь Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению эксперта, лишь превращение Украины в failed state (несостоявшееся государство) может позволить Коломойскому, «с одной стороны, продолжить ее разграбление, с другой — торгуя своим влиянием, попробовать добиться прекращения расследования уголовных дел против него», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кушнирук отметил, что в настоящий момент слишком многое решается в интересах Коломойского, и поэтому ухудшение инвестиционного климата и ситуации в экономике может набрать «сногсшибательный характер».

«Например, решения судов, которые после начала президентства господина Зеленского начали постоянно выносить решения в интересах откровенно одиозного олигарха. Не говоря уже о решениях исполнительной власти, парламента, президента и его офиса в интересах того же олигарха. Даже если это приводит к финансовым убыткам и откровенно вредит долгосрочным интересам Украины. Как это, например, происходит с рынком электроэнергии», — подчеркнул специалист.

Главным же вопросом, как и многие другие украинские эксперты, Кушнирук называет суд по Приватбанку.

«Потому что это (возвращение олигарху банка через суд) гарантированно приведет к полному прекращению сотрудничества Украины с МВФ, Всемирным банком, США и ЕС. Как мы все понимаем, это точно «на ура» будет воспринято существующими и потенциальными инвесторами», — иронизирует Кушнирук, подчеркивая, что лично для Коломойского такой ход событий, наоборот, весьма желателен.

В завершение экономист задается вопросом — когда же ключевые министры нынешнего правительства Украины решатся публично признать, что их держат на должностях лишь в качестве ширмы в отношениях с западными партнерами, в то время как главный «кукловод» страны с другими лицами, которые находятся в «тени», захватывает Украину «под свой полный контроль».

ИА REGNUM напоминает, что 16 октября стало известно, что Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска от Коломойского и подконтрольных ему структур о возврате им акций Приватбанка — до решения дела, которое рассматривается в суде административной юрисдикции на уровне апелляции о законности национализации банка.

20 октября Коломойский заявил журналистам, что имеет влияние на главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию, поскольку это «ближайший наш товарищ».

21 октября в телеинтервью олигарх заявил, что нынешний министр экономики Тимофей Милованов «дебил» и должен немедленно написать заявление об отставке. Коломойский отметил, что инвестклимата на Украине вообще нет, и что западные партнеры «нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания».

«Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США», — добавил олигарх.