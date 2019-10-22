Киев, , 14:14 — REGNUM Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Соответствующее заявление Суслов сделал 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов.

«На следующе неделе в Мариуполе должна быть инвестиционная конференция. Давайте посмотрим, будут ли инвестиции или нет. Если придет поток инвестиций, ну, значит, Милованов чего-то добился. Если потока инвестиций не будет, может и прав Коломойский», — сказал Суслов, комментируя заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Милованов «дебил».

Он также выразил уверенность в том, что правительство не должно комментировать слова олигарха, поскольку обязано заниматься созданием благоприятного инвестиционного климата.

«У нас очень много заявлений. Правительство должно прекратить делать заявления, когда нет результатов. Оно должно приступить к серьезной работе по созданию благоприятного инвестиционного климата, для реального повышения инвестиционных рейтингов Украины, для создания нормальных условий для работы иностранных инвесторов. Каждый день идут сообщения противоположного плана: начинают уходить с рынка табачные компании… За это нужно критиковать правительство», — считает Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Мариуполе пройдет первый инвестиционный форум под эгидой президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии выступят премьер-министр Алексей Гончарук, профильные министры, гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиан Даниэльсон и вице-президент IFC Джорджина Бейкер. Ожидается, что форум посетят представители международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, инвесторы, представители посольств.