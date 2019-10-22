Киев, 22 октября 2019, 14:14 — REGNUM Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Соответствующее заявление Суслов сделал 22 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
Он также выразил уверенность в том, что правительство не должно комментировать слова олигарха, поскольку обязано заниматься созданием благоприятного инвестиционного климата.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Мариуполе пройдет первый инвестиционный форум под эгидой президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии выступят премьер-министр Алексей Гончарук, профильные министры, гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиан Даниэльсон и вице-президент IFC Джорджина Бейкер. Ожидается, что форум посетят представители международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, инвесторы, представители посольств.