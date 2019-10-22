Волгоград, , 14:16 — REGNUM Половина жителей Волгоградской области не могут себе позволить купить товары длительного пользования, свыше трети откладывают приобретение автомобиля, квартиры или дачи. Количество домовладений, где есть такие проблемы, во втором квартале 2019 года возросло по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Данные оценки своего финансового положения опубликовал 22 октября Росстат.

Так, во втором квартале 2018 года не хватало денег на крупные покупки у 48,5% семей, на автомобили, квартиры и дачи — у 31,1%. Во втором квартале 2019 года количество таких домовладений возросло:50,5% и 34,9% соответственно. Доля тех, кому затруднительно оплачивать услуги ЖКХ составляет 14,2%, во втором квартале 2018 года таких семей было на 4% больше.

Позволяют себе не думать о деньгах на любые покупки только 0,2% семей, во втором квартале 2018 года этот показатель составлял 0,4%.