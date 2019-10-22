Москва, , 14:06 — REGNUM Форум «Открытые инновации» стал футурологической историей, которая ломает стереотипы, которые мешают продвигать цифровую повестку дня, считает глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Об этом он заявил 22 октября, выступая на пленарном заседании форума «Открытые инновации» — «Интеллектуальная экономика. Три дилеммы для цифровой нации».

«Цифровые платформы используются практически везде. От космической отрасли до покупки ужина. Они вошли в повседневную жизнь практически всех людей. Практически все можно делать нажав кнопку на смартфоне», — сказал Медведев.