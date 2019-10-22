Ханты-Мансийск, , 14:01 — REGNUM В Югре с начала 2019 года стоимость гречневой крупы возросла на 13,8%. Однако за неделю снизилась на одну копейку, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Если на 9 января 2019 года килограмм гречневой крупы стоил в среднем по ХМАО 74,9 рублей за килограмм, то 7 октября — 85,29 рублей, а 14 октября — 85,38 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России ожидается очередной рост цен на гречневую крупу. Причиной подорожания станет дефицит предложения гречки на оптовом рынке.

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