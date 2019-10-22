Москва, , 14:02 — REGNUM Законопроект, уточняющий нормы противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

В частности, инициатива уточняет, что в законе необходимо изменить наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, который может принимать меры по противодействию финансированию терроризма. Речь, в частности, о Росфинмониторинге. Так, уверены авторы инициативы, он должен заниматься противодействием финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, что расширит полномочия Росфинмониторинга. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по финансовому рынку доработал инициативу и прописал новые полномочия Центробанка в части нарушения «антиотмывочного» закона. Так, за неоднократное нарушение закона в течение года со стороны страховщиков им грозит приостановка лицензии. Если нарушение повторное, то лицензия страховщика может быть отозвана.

Аннулировать лицензию за несоблюдение норм «антиотмывочного закона» Центробанк также сможет в отношении участников рынка ценных бумаг, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов и специализированных депозитариев и микрофинансовых организаций. Кроме того, ЦБ также получает право обратиться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда или кредитного кооператива.