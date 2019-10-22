Москва, , 14:04 — REGNUM Более 540 тыс. тонн винограда планируется собрать в России в 2019 году, что большем, чем в предыдущем. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Виноград мы еще собираем. Наши прогнозы по урожаю — 540 тыс. тонн, что несколько больше чем в прошлом (2018) году. В отношении производства вина — мы надеемся, что наши производители произведут 46 млн декалитров в 2019 году», — уточнила замминистра.

Также Лут отметила, что на российских предприятиях планируется увеличить производства вина с географическими названиями и в 2019 году выпустить до 7 млн декалитров.

Напомним, 17 октября глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети Facebook, что России нужен закон о виноградарстве и виноделии. Он считает, что это даст толчок развитию отрасли в стране.