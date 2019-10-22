Иркутск, , 13:58 — REGNUM Судя по данным статистиков, за сентябрь 2019 года гречневая крупа и ещё некоторое продовольствие больше всего подорожало в Приангарье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гречка

Согласно сводному индексу потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области, в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2018 года, рост цены на гречку составил 6%. Также в этот период подорожали: огурцы свежие (49%), апельсины (18%), яйца куриные (8%), крупа гречневая (6%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее поставщики гречневой крупы предупредили крупнейшие торговые сети о резком повышении цены на гречку. Отмечалось, что основной причиной подорожания гречки являются низкие цены на неё в предыдущие два года, вынуждавшие аграриев снижать площади посева данной культуры.

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