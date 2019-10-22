Москва, , 14:07 — REGNUM Платная парковка в Москве предназначена не для пополнения городского бюджета, а для удобства местных жителей. Об этом 22 октября заявил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Сергей Андрейкин на совместном заседании комиссии Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, введение платных городских стоянок нацелено на то, чтобы отдавать приоритет в возможности припарковать автомобиль местным жителям. К тому же подобные меры снижают автомобильные потоки, благодаря чему снижается количество заторов на дорогах.

«Это и мягкий способ регулирования дорожно-транспортной обстановке в городе. Когда вводится платная парковка мы регистрируем, что в пользовании жителей получается больше мест, каждое место начинает работать более эффективно. Происходит более эффективное планирование трафика и у местных жителей появляется приоритет в постановке своего транспорта на парковку. Платная парковка — не способ наполнения бюджета, а способ регулирования дорожно-уличной сети», — сказал чиновник.

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