Москва, , 13:54 — REGNUM Группа «Атомэнергомаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома) показала лучшие результаты среди энергомашиностроительных компаний России в 2018 году, заняв первую строку в тематическом рейтинге «Эксперт-400». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Рейтинг подготовлен аналитическим центром «Эксперт». Первое место в машиностроительном сегменте этого рейтинга предприятию удалось занять благодаря показателю выручки, которая по итогам прошлого года составила 71 млрд рублей, и крупнейшему портфелю заказов — 623 млрд рублей на десятилетний период.

«Рост портфеля заказов обеспечен новыми контрактами в различных отраслях: атомная отрасль, газнефтехимия, судостроение, производство оборудования для заводов по переработке отходов в энергию», — объяснили в компании.

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