Сеул, , 14:24 — REGNUM Экспертный совет комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил список товаров Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП) для поставки в Северную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление комитета, опубликованное на официальном сайте.

Согласно опубликованным данным, представители всемирной организации намерены поставить в КНДР перечень средств, необходимых для улучшения качества питьевой воды и санитарно-гигиенических условий.

Известно, что в общей сложности Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца поставит в Северную Корею 11 наименований товаров общей стоимостью €4880.

Отметим, что исключение из-под санкций вступило в силу 11 октября и будет действовать в течение полугода.