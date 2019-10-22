Черкесск, , 13:48 — REGNUM Согласно таблице еженедельных средних потребительских цен, которые приводит Росстат на 14 октября, средняя цена на гречку-ядрицу в Карачаево-Черкесии составляет 54,59 рубля. Немного меньше — 54,17 рубля — стоила она лишь в начале 2018 года, когда наблюдалось повышение ее стоимости по всей стране.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии крупа гречневая в зависимости от компании-производителя, стоит в сетевых магазинах от 53 до 72 рублей за упаковку весом от 800 до 900 граммов. Можно приобрести гречку и россыпью, на вес, тогда ее стоимость не превышает 45 рублей.

Отметим, что за последний месяц произошел скачок цен на эту крупу. Так, месяц назад цена гречки составляла 49,8 рубля. Рост составил 9,6%. Если говорить о самой низкой цене на эту крупу в 2019 году, то она была отмечена в конце февраля — 47,3 рубля.

Стоит отметить, что, несмотря на повышение цен на гречку в последние недели, в настоящее время ажиотажа в магазинах у полок с ней не наблюдается.