Салехард, , 13:47 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе стоимость килограмма гречневой крупы подскочила за неделю на 2,3 рубля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Тюменьстата.

Если на 9 января 2019 года килограмм гречневой крупы стоил в среднем по региону 82,57 рублей, то 7 октября — 82,15 рублей. Но позитивное снижение стоимости было недолгим. Но к 14 октября средняя цена килограмма гречки пошла вверх и достигла 84,76 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России анонсировали очередной рост цен на гречневую крупу. Причина подорожания — дефицит предложения гречки на оптовом рынке. Отмечается, что сельхозпроизводители снижали площади посева гречихи из-за низких цен на неё.