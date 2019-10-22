Киев, , 13:42 — REGNUM Правительство Украины в настоящий момент «активно работает» над подготовкой проекта государственного бюджета-2020 ко второму чтению в Верховной раде.

Бюджет Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом прессе заявила сегодня, 22 октября, министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник напомнила, что проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в парламенте должен быть готов не позднее 3 ноября.

Она заявила, что обновлённый макропрогноз, на базе которого будут вносить изменения в документ, должен быть утверждён на заседании Кабмина.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал представить обновленный макропрогноз до конца октября, подчеркнув, что это станет основой для корректировки проекта госбюджета ко второму чтению.

Напомним, что 20 сентября Верховная рада приняла к рассмотрению правительственный проект госбюджета на 2020 г., а 18 октября приняла документ в первом чтении. При рассмотрении документа сообщалось, что депутаты подали к нему 2,3 тысячи поправок. Первый вариант госбюджета-2020 подготовлен на базе макропрогноза, рассчитанного еще правительством Владимира Гройсмана.