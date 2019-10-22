Джакарта, , 13:27 — REGNUM Министерство рыболовства Индонезии заключило соглашения на сумму 10,43 млн долларов США на выставке Trade Expo Indonesia (TEI) в Тангеранге, сообщает Antara.

В министерстве отметили, что сумма контрактов увеличилась на 7,26% по сравнению с 2018 годом.

Известно, что Индонезия заключила соглашения с покупателями как минимум из 25 стран-партнеров, включая Китай, Мексику, Японию, Россию, Бразилию, Индию, Казахстан, Азербайджан, Алжир, Колумбию, Южную Корею, Канаду и Турцию.

Кроме того, в кулуарах мероприятия TEI 2019 года министерство рыболовства совместно с министерством иностранных дел страны провело комплексное продвижение индонезийской рыбной продукции в рамках бизнес-форума.

Напомним, в 2018 году Индонезия заняла 12-е место на мировом рынке в качестве страны — экспортера морепродуктов со стоимостью 4,8 млрд долларов США.

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