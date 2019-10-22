Москва, , 13:43 — REGNUM В 2020 году для нужд Москвы планируется закупить 550 тысяч тонн реагентов. Об этом 22 октября сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьёв на совместном заседании комиссии Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас в год происходит закупка 550 тысяч тонн реагентов. Используются жидкие и твердые реагенты. Если брать 2020 год у нас запланировано 8,4 млрд расходов в целом», — сообщил чиновник.

При этом Соловьёв отметил, что эти средства будут идти по двум статьям расходов — в рамках столичных программ по развитию транспортной сети и программе «Жилище».