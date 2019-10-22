Москва, , 13:14 — REGNUM Цены на гречку в ближайшем будущем продолжат расти из-за сокращения посевных площадей и неурожая в Алтайском крае, однако для потребителей это компенсируется снижением цен на другие крупы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявила аналитик Российского зернового союза Елена Тюрина.

«У нас ситуация такая, что остальные крупы дешевеют — по ним хорошие урожаи, — пшено, рис упали резко в цене. А гречка начинает дорожать. По мониторингу РЗС, за период с начала года цены уже выросли на 30−35% на готовую гречневую крупу», — заявила Тюрина.

По её словам, в настоящее время действительно ожидается дальнейший рост цен на гречку. Обусловлено это несколькими факторами.

«Первый фактор — это сокращение посевных площадей. Рынок у нас то растущий по цене, то падающий. В прошлом году был высокий урожай, цены упали, посевные площади сократились, в итоге мы имеем меньшие валовые сборы», — пояснила она.

«Второй фактор — сокращение урожайности в Алтайском крае, где производится 50% гречихи. Там ожидается буквально на 30% сокращение урожайности, соответственно, это тоже фактор, ведущий к росту цены», — продолжила Тюрина.

Как ранее сообщила газета «Ведомости», поставщики гречневой крупы проинформировали российских ретейлеров о резком повышении цен. Так, представители «Ашана» и «Ленты» заявили, что речь идёт о повышении цен на 20−25%, а в одной из крупнейших розничных сетей Восточной Сибири «Командор» сообщили, что поставщики повышают цену на 25−50%.