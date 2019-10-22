Екатеринбург, , 13:07 — REGNUM В гордуме Екатеринбурга предложили снизить предложенные мэрией ставки налога на недвижимое имущество. Об этом сообщает «Новый день».

На заседании думы сразу несколько депутатов предложили ввести единую ставку налога в 0,1% от кадастровой стоимости жилья. В частности, данную инициативу поддержали парламентарии Александр Колесников и Константин Киселёв, а депутат Виктор Сомиков призвал обложить такой ставкой квартиры до 15 млн рублей, а выше — ставкой в 0,15%.

По мнению депутатов, покупательская способность вместе с реальными доходами горожан снижаются, и новые ставки налога могут ударить по «самой активной части населения».

Как сообщало ИА REGNUM, гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость. На заседании думы призвали «не разжигать классовую ненависть» в городе.

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