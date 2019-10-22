Москва, , 13:00 — REGNUM Закон о создании в РФ единой системы поиска информации в двух действующих реестрах о залогах и обременениях движимого имущества, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Речь идёт об упрощении доступа граждан к информации о собственности под обременением. Нововведение коснется данных о движимом имуществе — например, об автомобилях, которые находятся под залогом.

Сегодня такой системы поиска нет и информация содержится в двух источниках: реестре федеральной нотариальной палаты и едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности.

Теперь же в стране будет создана новая система на базе портала Госулуг. По мнению правительства, это существенно упростит поиск обремененного имущества в базе и повысит безопасность проведения сделок с таким имуществом.