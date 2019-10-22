Додома, , 13:06 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что за время нахождения у власти правительства пятого созыва в стране было основано более 4000 новых промышленных предприятий, что только в 2018 году на 8,05% увеличило ВВП и способствовало созданию 306 180 рабочих мест. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая от имени президента страны Джона Магуфули на церемонии вручения президентской награды за лучшее промышленное производство (PMAYA), прошедшей в Дар-эс-Саламе, Маджалива подчеркнул, что, в связи с огромным вкладом промышленного сектора в развитие страны предпочтение при вручении было отдано тем предприятиям, которые используют местное сырье.

«Наши программы по развитию промышленных предприятий в стране будут в основном нацелены на заводы, которые используют местное сырье, нам необходимо сократить экспорт нашей сельскохозяйственной продукции, древесины, минеральных ресурсов и другого сырья и начать использовать наши ресурсы для производства товаров, которые мы сейчас импортируем из-за рубежа», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что в 2018 году продукция промышленного сектора Танзании составила 18,1% всего экспорта страны, что в 2017 году составляло 15%.

«Наша цель — обеспечить потребности внутреннего рынка в промышленных товарах, а также создать положительное сальдо торгового баланса, чтобы обеспечить приток иностранной валюты, создать новые рабочие места и увеличить ВВП, все это станет возможным, если мы улучшим инфраструктуру для производства товаров лучшего качества», — подчеркнул Маджалива.

Журналисты газеты сообщают, что в 2019 году президентскую награду, которую предоставляет Сообщество предприятий Танзании, выиграл завод Hanspaul, расположенный в Аруше.

Напомним, что правительство Танзании пятого созыва было сформировано в 2015 году после избрания Магуфули президентом.