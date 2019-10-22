Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу считает, что слухи о возможном резком увеличении стоимости гречневой крупы совершенно необоснованны — летом оптовая цена на такую крупу снижалась, а осенью цена в рознице увеличилась всего на 0,9%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УФАС.

Гречневая крупа на полке магазина в Петербурге ИА REGNUM

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что в ближайшее время стоимость упаковки гречневой крупы может ощутимо возрасти. Поставщики уже предупредили об этом ретейлеров, объясняя дефицитом предложения гречки на оптовом рынке, которое, в свою очередь, произошло из-за снижение аграриями площади посева гречихи из-за низких закупочных цен на нее.

Как следует из сообщения Санкт-Петербургского УФАС, оптовые цены на гречку летом этого года снижались. Например, в августе цена, по данным, предоставляемым в антимонопольный орган оптовиками, снизилась на 9%, а в рознице с 30 сентября по 7 октября цена выросла всего на 0,9%.

«Безответственные заявления в СМИ, нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышению спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году, — подчеркнул врио руководителя антимонопольного органа Вячеслав Тукаев. — Санкт-Петербургское УФАС России на постоянной основе проводит мониторинг цен на социально-значимые продукты питания в число которых входит и гречневая крупа. В настоящее время мы не видим резкого повышения розничных цен на этот продукт питания в Петербурге».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге стоимость в рознице фасованной гречки начинается примерно от 32 рублей за 1 кг. Никакого ажиотажа вокруг этого продукта не наблюдается.

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