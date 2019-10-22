Великий Новгород, , 12:49 — REGNUM На VIII Международном форуме инновационного развития-2019 «Открытые инновации» в технопарке «Сколково» Новгородская область представляет линейку модульных протезов SmartLi — разработку новгородского инженера, генерального директора ООО «Техбионик» Станислава Муравьёва. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона.

В линейке бионических протезов рук есть и детский протез, и взрослые: полной кисти, для частичных ампутаций, рабочий протез, а также реабилитационный тренажёр кисти и реабилитационный браслет-контроллер.

Проект Станислава Муравьёва в 2018 году получил финансирование на развитие от Фонда содействия инновациям по программе «Старт». В августе 2019 года новгородская компания «Техбионик» получила от фонда «Сколково» грант в размере 5 млн рублей. Эти средства планируется направить на изготовление опытно-промышленной партии бионических протезов и их апробацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках форума"Открытые инновации» в технопарке «Сколково» организована выставка проектов Imarket, на которой представлено более 160 высокотехнологичных решений, созданных российскими стартапами при поддержке институтов развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработанный в Новгороде бионический протез руки в 10 раз дешевле аналогов