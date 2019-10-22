Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Новые ставки налога на недвижимость могут «разжечь классовую ненависть» в Екатеринбурге. Об этом заявил депутат гордумы от КПРФ Виктор Сомиков, сообщает «Новый день».

По мнению парламентария, ставка налога в 0,3% для квартир и домов стоимостью свыше 6 млн рублей автоматически переводит их в разряд «богатых». Однако владелец такой собственности уже заплатил один раз Свердловской области, считает Сомиков.

«Меня насторожили попытки разжечь классовую ненависть», — признался избранник.

Если бюджету Екатеринбурга остро нужны деньги, то их можно сэкономить на перекладке бордюров, добавил депутат.

«Если мы бедные, может, нам не вбухивать деньги, меняя одни гранитные бордюры на другие гранитные бордюры», — подытожил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость. Теперь мэрии придётся представить измененные ставки налога на суд бюджетной комиссии гордумы.

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