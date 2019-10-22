Барнаул, , 12:41 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин не склонен придавать особое значение данным о том, что половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, в то время, как другие (премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев) заявляют, что в российской экономике «всё в порядке». Комментируя новые данные Росстата, эксперт пояснил:

«Просто речь идет о разных предметах исследования и разных методиках оценки. Поэтому «Социология» это тоже наука, но сегодня зачастую под видом социологического исследования используется подходы применяемые для пропаганды.

Я сам будучи руководителем организации «Медицинская профилактика» использовал социологию как науку для анализа причин младенческой смертности и пришел к выводу, что у современных матерей резко ослабляется «материнский инстинкт». Но когда я возглавлял предвыборные штабы на выборах, то под видом «социологии» я инкорпорировал в такие опросы по сути предвыборную агитацию. Поэтому в данном случае просто правители оценивают происходящее с позиции «желтой уточки», а другие оценивают ситуацию в срезе нашей обыденной жизни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Росстат исследовал финансовое положение домашних хозяйств за первые два квартала 2019 года и пришёл к выводу: доля семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, увеличилась с 49,2% до 49,4%.

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