Новосибирск, , 12:34 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2019 года поступление в бюджет Новосибирской области от уплаты акцизов на алкогольную продукцию составило 7,5 млрд рублей, основная их часть — 6,2 млрд рублей — приходится на пивоваренные предприятия. Такие цифры были озвучены на заседании координационного совета в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и пива при министерстве сельского хозяйства региона.

По итогам 2018 года численность занятых в алкогольная отрасли составила 1,6 тыс. человек. Ежегодно предприятия — производители спирта и алкогольной продукции Новосибирской области перерабатывают более 120 тысяч тонн сырья, в том числе 80 тысяч тонн ячменя и солода.

«В 2019 году новосибирская водка экспортируется в Польшу, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию, Киргизию, Молдавию, Казахстан и Армению, за девять месяцев — 129 тыс. декалитров на 2,35 млн долларов США. Объёмы экспорта пива также уверенно растут: за девять месяцев 2019 года в Китай отгружено 1,4 млн декалитров (11,5 млн долларов США)», — привели данные в Минсельхозе региона.

По словам замминистра сельского хозяйства области Виктора Апанасенко, «с начала 2020 года в силу вступят поправки в бюджетный и налоговый кодексы РФ, предусматривающие господдержку для производителей алкоголя на экспорт, в связи с чем объёмы экспорта могут значительно возрасти».