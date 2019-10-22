Москва, , 12:34 — REGNUM На форуме «Открытые инновации» 22 октября в рамках сессии «Midas Touch. Инвестиции в высокие технологии» обсудят будущее российского венчурного рынка и выяснят, чего ему не хватает для опережающего роста и притока нового класса инвесторов. Об этом говорится в программе форума, авторы которой подчеркивают, что российский венчурный рынок продолжает рост, но делает это за счёт роста поздних стадий и увеличивающего количества сделок M&A.

Среди спикеров сессии заместитель председателя правления РОСНАНО Борис Подольский, директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектом ПАО «Северсталь» Андрей Лаптев и другие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одним из участников форума «Открытые инновации» 22 октября станет премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.