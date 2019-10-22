Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией. Об этом сообщает «Новый день».

Большинство депутатов выступили против расчётов мэрии, по которым владельцы квартир и домов от 6 млн рублей платили бы налог в 0,3% от кадастровой стоимости. Такая же ставка предполагалась для владельцев комнат стоимостью выше 2 млн рублей.

Теперь мэрия должна будет снова отдать вопрос на рассмотрение бюджетной комиссии гордумы, после чего все депутаты вновь рассмотрят его на заседании. Однако если до 15 ноября принять новые ставки не удастся, то физлица будут платить налог по ставке в 0,1%, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии попытались обосновать новые ставки налога на недвижимость. По данным вице-мэра Марины Андрусь, большинство владельцев недвижимого имущества не будут платить максимальную ставку налога в 0,3%.

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