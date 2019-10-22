Иркутск, , 12:24 — REGNUM Желающие заниматься фермерством в Иркутской области могут получить до двух млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, об этом заявил губернатор Приангарья Сергей Левченко.

По его словам, деньги будут предоставляться через новое направление господдержки «Агростартап» в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В настоящее время в регионе идёт отбор желающих на право получения помощи.

«На это предусмотрено 32 млн рублей, из них 30,7 млн рублей средства из федерального бюджета, 1,3 — из областного», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что объём вложение в агропромышленный комплекс региона в 2019 году превысит 3,5 млрд рублей, из которых 2,7 млрд — из областного бюджета.

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