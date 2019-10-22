Киев, , 12:22 — REGNUM «Правительство Украины ставит перед собой задачу — обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого в стране важно обеспечить присутствие животноводства и молочной сферы». Об этом 22 октября на брифинге в Киеве заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

«Это вопрос продовольственной безопасности, нам нужно, чтобы все отрасли были развиты… Каждая отрасль включительно с животноводством, молоком, мясом должны присутствовать. Это даже иногда вопрос национальной безопасности», — пояснил Милованов.

Министр отметил, что правительству нельзя допустить возможность развития продовольственного кризиса.

«Потому что завтра будет какой-то экономический кризис или торговая война и у нас кто-то перестанет что-то покупать… Мы не сможем что-то импортировать, и у нас действительно будет продовольственный кризис. Такое может быть, я не говорю, что так будет, но это принцип… Если не будет мяса, молока, хлеба и т.д. то это будет проблема. Поэтому в Украине должно производиться всё», — рассказал Милованов.

Он также проинформировал, что Кабмин обязан обеспечить безопасность продуктов питания и развитие сёл.

«У нас три задачи: первая — продовольственная безопасность, чтобы у нас все отрасли (сельского хозяйства — ред.) присутствовали. Второе — безопасность продуктов питания, чтобы украинцы не травились, чтобы было качество. Третье — развитие села. Мы хотим, чтобы люди жили там, где они работают, на селе», — рассказал Милованов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным украинского Госстата, на 1 октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 3,59 млн голов, что на 5,1% меньше показателей прошлого года. Так, поголовье коров уменьшилось на 4,8% до 1,89 млн голов. Кроме того, поголовье свиней сократилось на 3,1% (до 6,25 млн голов), овец и коз — на 3,2% (до 6,25 млн голов). При этом поголовье птицы увеличилось на 4,6% (до 249,79 млн голов).