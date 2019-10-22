Киев, 22 октября 2019, 12:22 — REGNUM «Правительство Украины ставит перед собой задачу — обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого в стране важно обеспечить присутствие животноводства и молочной сферы». Об этом 22 октября на брифинге в Киеве заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Министр отметил, что правительству нельзя допустить возможность развития продовольственного кризиса.
Он также проинформировал, что Кабмин обязан обеспечить безопасность продуктов питания и развитие сёл.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным украинского Госстата, на 1 октября 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 3,59 млн голов, что на 5,1% меньше показателей прошлого года. Так, поголовье коров уменьшилось на 4,8% до 1,89 млн голов. Кроме того, поголовье свиней сократилось на 3,1% (до 6,25 млн голов), овец и коз — на 3,2% (до 6,25 млн голов). При этом поголовье птицы увеличилось на 4,6% (до 249,79 млн голов).