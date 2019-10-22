Брюссель, , 12:22 — REGNUM Представители России, Украины и Европейской комиссии провели в Брюсселе встречу в рамках подготовки к трехсторонним консультациям по газу, сообщили 22 октября в Минэнерго РФ.

Отмечается, что Россию на переговорах представлял заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. По итогам встречи делегаты отметили конструктивность прошедших переговоров, уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу по европейским стандартам, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство и обеспечит разделение «Нафтогаза».

Если же новый договор не будет подписан, отметил глава государства, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

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