Москва, , 12:15 — REGNUM В России продажи электрифицированных авто в пробегом выросли по итогам трех кварталов 2019 года на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за отчетный период на вторичном российском авторынке было продано порядка 2400 электромобилей.

Причем большая часть от всех проданных электрокаров с пробегом в России пришлась на японскую модель Nissan Leaf (95%). За январь-сентябрь на российском авторынке было продано 2 260 электромобилей Nissan Leaf.

Стоит отметить, что продажи остальных моделей электрифицированных авто в нашей стране не превышает сотни экземпляров. Самое большее в этой категории количество авто приходится на подержанные Mitsubishi I-MiEV (51 ед.). Далее следует BMW i3 (20 ед.). Кроме того, с начала 2019 года в России было перепродано по 18 экземпляров Lada Ellada и Tesla Model S. Еще одна модель американской компании, кроссовер Tesla Model X, был за январь-сентябрь 2019 года перепродан в количестве 8 штук.

Также за отчетный период было перепродано четыре штуки Jaguar I-Pace и три экземпляра Renault Twizy.

Напомним, в сентябре 2019 года на российском авторынке было продано 23 новых электрокара, что в 2,8 раза больше, чем в сентябре 2018 года.

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