Москва, , 12:04 — REGNUM Возможности особых экономических и промышленных зон, а также их потенциал развития окажутся в центре внимания участников форума Россия — Африка, который 23 октября открывается в Сочи. Этот вопрос эксперты форума обсудят на дискуссионной панели «Россия — Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте». Об этом сообщили в Российском экспортном центре.

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Участникам предстоит оценить условия создания инфраструктурных «точек входа» — льготные режимы особых (свободных) экономических зон, в которых производят конкурентоспособную, качественную высокотехнологичную продукцию.

«Африка сегодня крайне интересна производителям и поставщикам российской сельскохозяйственной и специальной техники, компаниям по обслуживанию и модернизации электростанций, по нефтедобыче и транспортировке нефти, — отметил генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев. — Мы видим впереди исключительные возможности, которые способны реализовать Россия и Африка».

Как сообщало ИА REGNUM, уникальный производственный комплекс площадью 525 га для российских компаний будет построен в экономической зоне Суэцкого канала (Египет). Первые резиденты российской промышленной зоны (РПЗ) смогут начать работу на площадке в 2022 году. Как отметили в Российском экспортном центре, промышленная зона позволит российским экспортёрам и поставщикам локализовать свои производственные мощности в непосредственной близости от перспективных рынков стран Ближнего Востока и Африки.

На сегодняшний день рамочные соглашения заключены с 25 компаниями-резидентами, среди которых производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования.

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