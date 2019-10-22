Киев, , 11:51 — REGNUM На Украине все объекты госсобственности дают прибыль в 2% в год. При этом доходы частного бизнеса составлют — 15−17%. Об этом 22 октября на брифинге в Киеве заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, комментируя итоги визита украинской делегации в Вашингтон.

«Важно увеличить прозрачность управления госсобственностью, продолжить реформу корпоративного управления, повысить результаты госсобственности. На сегодня активы в госсобственности дают государству только 2% (прибыли — ред.) в год от активов. Это очень и очень мало. Представьте себе, сегодня вся государственная собственность, которой мы сегодня управляем, в среднем дает 2% дохода… Бизнес даёт в пять, а иногда и в семь раз больше — 10−15%», — рассказал Милованов.

По его словам, правительство планирует улучшить корпоративное управление госсобственностью, создать «фонда национального благосостояния», а также приватизировать компании, «которые не являются профильными или важными для государства».

Он также проинформировал, что США ожидают, что Киев детенизирует рынок земли.

«Действительно в Вашингтоне мы обсуждали вопрос рынка земли. Мы не можем открывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний. Это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем. Главное, чтобы наш рынок был детенизирован. Это то, что ожидают наши партнеры или ожидают этого. Де-факто, рынок земли есть», — сказал Милованов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Милованов отметил, что министерство утвердило этапы проведения приватизации 800 государственных предприятий. По его словам, у «государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, которые являются естественными монополиями, имеют жизненно важное значение для общества и предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком». 21 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что до конца 2019 года правительство окончательно определится со списком госпредприятий, которые будут выставлены на приватизацию.