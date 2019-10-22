Аддис-Абеба, , 12:14 — REGNUM В Париже начал свою работу деловой и инвестиционный форум Эфиопия — Франция. В своем вступительном слове заместитель премьер-министра Эфиопии Демеке Мыконнын заявил, что Эфиопия является колыбелью человечества, страной с разнообразной культурой и благоприятным направлением для инвестиций. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

По словам вице-премьера, Эфиопия осуществляет различные программы реформ для обеспечения устойчивого и всестороннего экономического роста. Он добавил, что торговля и инвестиции являются ключевыми сферами для расширения сотрудничества между Эфиопией и Францией.

В преддверии форума заместитель премьер-министра также провел переговоры с членами африканского комитета MEDEF International. Он представил им план правительства о программах реформ, введенных Эфиопией для поощрения инвестиций в страну. Члены Африканского комитета высоко оценили внутреннюю программу экономических реформ, начатую правительством Эфиопии. Они также обязались увеличить свои инвестиции в Африканский Рог.