Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии гречневая крупа продаётся в магазинах в среднем за 56,4 руб/кг, на рынках — за 50,7 руб/кг. С начала года стоимость крупы подорожала соответственно на 9,3% и 33,4%. Об этом свидетельствуют данные КУП «Агро-Инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Чувашии на 17 октября средняя стоимость гречневой крупы в магазинах составила 56,4 руб/кг, в том числе максимальная цена отмечена на уровне 80 руб/кг, минимальная — 32,2 руб/кг.

На рынках средняя стоимость крупы установилась на уровне 50,7 руб/кг. Самая высокая цена составила 68 руб/кг, низкая — 39 руб/кг.

Отметим, что в октябре в магазинах цены на гречку снизились в среднем на 0,88% (или на 5 копеек), на рынках цены на гречку выросли на 6,5% (или на 3,1 рубля). С начала года гречка в магазинах подорожала в среднем на 9,3% (или на 4,8 рублей), на рынках — на 33,4% (или на 12,7 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Приволжского федерального округа цены на гречневую крупу варьируются от 36 и до 50 рублей. По данным на 14 октября, самая дорогая гречка продавалась в Пермском крае — по 49,43 рубля за кг, самая дешевая — в Татарии по цене 36,1 рубля за кг.

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