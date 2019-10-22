Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Участники прошедшего в Вашингтоне саммита министров финансов и глав центральных банков стран G20, похоже, не торопятся предпринять конкретные действия для защиты глобальной экономики от потенциальных рисков, говорится в редакционной статье издания Bloomber.

«Большинство участников считают, что хорошо осознают, какие именно опасности угрожают мировой экономике, но, похоже, что это не совсем так. Необходимость внесения изменений в политику кажется очевидной для всех, но министры финансов и главы центральных банков продемонстрировали лишь некоторое ощущение срочности этих изменений и ещё меньше признаков необходимости конкретных действий», — говорится в статье.

В издании считают, что для возобновления макроэкономической политики в мире, в котором господствуют постоянно низкие процентные ставки, нужно новое мышление как в денежно-кредитной, так и в бюджетно-налоговой сферах.

«Решение существующих проблем больше нельзя откладывать в долгий ящик. Мировая экономика прибывает в опасном периоде и остро нуждается в более мудром и эффективном руководстве. Пока этого не будет сделано, риски вряд ли удастся уменьшить», — говорится в статье.

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20. В ходе обсуждения участники встречи рассмотрели два ключевых вопроса: сотрудничество в вопросах налогообложения в рамках цифровой экономики и риски, которые криптовалюты могут представлять для глобальной финансовой стабильности.