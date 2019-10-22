Вашингтон, 22 октября 2019, 11:55 — REGNUM Участники прошедшего в Вашингтоне саммита министров финансов и глав центральных банков стран G20, похоже, не торопятся предпринять конкретные действия для защиты глобальной экономики от потенциальных рисков, говорится в редакционной статье издания Bloomber.
В издании считают, что для возобновления макроэкономической политики в мире, в котором господствуют постоянно низкие процентные ставки, нужно новое мышление как в денежно-кредитной, так и в бюджетно-налоговой сферах.
Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне состоялась встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20. В ходе обсуждения участники встречи рассмотрели два ключевых вопроса: сотрудничество в вопросах налогообложения в рамках цифровой экономики и риски, которые криптовалюты могут представлять для глобальной финансовой стабильности.