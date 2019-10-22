Сочи, Краснодарский край, , 11:38 — REGNUM На полях экономического форума Россия — Африка, который будет проходить с 23 по 24 октября в Сочи, будет представлена экспозиция, посвящённая перспективным отраслям сотрудничества между странами. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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Выставка объединит различные отрасли российской экономики — сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения. Так, отдельный кластер автомобильной техники представит Группа ГАЗ, в том числе образцы мобильных медицинских станций. Росатом продемонстрирует возобновляемые источники энергии, Трансмашхолдинг предложит свои самые современные разработки в области пассажирского транспорта.

Участники форума также смогут посетить фестиваль российской гастрономии и российских региональных продуктов на стенде Discover Russian Cuisine (DRC). Именитые шеф-повара продемонстрируют своё мастерство в формате chef’s table и открытых мастер-классов.

В общей сложности выставка соберет более 30 экспонентов — лидеров в своих отраслях, таких как ОАО «РЖД», ФосАгро, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», НТЦ «Протей».

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От африканской стороны участие в экспозиции примут Республика Джибути, Кения, Конго и авиакомпания Royal Air Maroc — национальный перевозчик Марокко.

«Задача выставочной экспозиции форума Россия — Африка — продемонстрировать африканскому бизнесу перспективные направления сотрудничества в отраслях, которые могут способствовать экономическому развитию и улучшению условий жизни на континенте: транспорт, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит и экономический форум Россия — Африка состоятся 23−24 октября в Сочи, на площадке парка науки и искусства «Сириус».