Москва, 22 октября 2019, 11:38 — REGNUM Воткинская, Жигулевская и Новосибирская гидроэлектростанции в первом полугодии получили дополнительные 30,5 МВт электрической мощности, сообщает 22 октября пресс-служба компании «РусГидро».
Показатель достигнут благодаря реализации проектов техперевооружения и реконструкции ГЭС в соответствии с долгосрочной программой развития РусГидро.
Ранее в компании сообщили, что Богучанская ГЭС выработала 80 млрд киловатт-час электроэнергии с момента запуска в 2012 году.
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