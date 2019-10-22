Москва, , 11:33 — REGNUM За первые три квартала 2019 года автолюбители России потратили на люксовые авто 44,3 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Больше всего на люксовых автомобилях заработала немецкая компания Mercedes-Benz. За отчётный период автопроизводитель получил с продаж люксовых моделей Mercedes-Benz S-Класс около 12 млрд рублей. При этом объём продаж данного авто составил 1451 единицу.

Вторую строчку по выручке с продаж авто люксового сегмента занимает другая немецкая компания с моделью BMW 7-Серии. С января по сентябрь 2019 года в России было продано 724 экземпляра этой модели на сумму 4,8 млрд рублей. В тройку лидеров также попала компания Audi. За модель Audi A5 бренд выручил 2,8 млрд рублей. Такую сумму компания выручила за 910 проданных авто.

Далее идут Porsche Pamanera (300 ед.; 2,5 млрд руб.) и Bentley Continental (124 ед.; 2,2 млрд руб.).

Напомним, по итогам сентября 2019 года на долю автомобилей сегмента Luxury пришлось всего 0,6% от общего объема проданных в РФ машин. За месяц российские автолюбители приобрели 693 таких машин, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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