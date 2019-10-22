Москва, , 11:26 — REGNUM В «Справедливой России» считают, что не следует продлевать норму о возмещении советских вкладов в Сбербанке, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

«Правительство РФ ждет, когда вкладчиков не останется. Мы с таким подходом не согласны. Мы не понимаем, почему мы должны замораживать норму закона, на которую есть деньги», — заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

Он обратил внимание на то, что заявление главы правительства РФ Дмитрия Медведева идет вразрез с инициативой.

«В то время, когда мы рассчитались по внешним долгам, не можем рассчитаться по долгам перед своими гражданами, здесь какая-то нестыковка — не находите? С одной стороны, у нас все хорошо, а с другой стороны, мы выходим в Госдуму с предложением приостановить выполнение обязательств государства перед собственными гражданами, причем перед самыми обездоленными», — возмущен Гартунг.

Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект, продлевающий «заморозку» закона о «О базовой стоимости необходимого социального набора». Выплаты по советским вкладам приостанавливаются на срок до 2023 года, следует из текста поправок.

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