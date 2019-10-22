Бамако, , 11:25 — REGNUM Представители администрации Мали в преддверии саммита Россия — Африка записали видеообращение, в котором призвали российский бизнес инвестировать в эту африканскую страну.

«В Мали вы можете зарегистрировать компанию за 72 часа. Репатриировать 100% прибыли. Инвестировать со 100% иностранного капитала. Так что смело начинайте бизнес», — говорится в видеообращении, переданном представителями Мали ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, первое в истории российско-африканских отношений мероприятие — саммит «Россия — Африка» состоится 23−24 октября 2019 года в Сочи под председательством президента РФ Владимира Путина, главы Египта и председателя Африканского союза Абдул-Фаттаха ас-Сиси.

Российский лидер, приветствуя участников саммита, отметил, что «столь масштабное мероприятие не имеет аналогов в богатой истории российско-африканских отношений».

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