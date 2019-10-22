Чебоксары, , 11:22 — REGNUM Росстат вынужден считать «правильно», учитывая антикризисные меры, о которых рапортует правительство. Отсюда получается, что доходы растут, бедность сокращается. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя данные Росстата о том, что в стране снижается доля наименее обеспеченных групп населения.

По мнению политика, жители должны видеть улучшение «хотя бы на бумаге», иначе доклады чиновников об успехах будут вызывать всё большее недоверие населения.

«Что ещё остаётся Росстату после того, как недавно Кремль устроил «порку» Росстату за «слишком сильное» снижение доходов россиян? Выправить ситуацию на бумаге, так как бумага всё стерпит и не краснеет. Иначе все антикризисные потуги правительства, которые предпринимаются и дают, по заверениям властей, «реальные результаты», летят, одним словом, в одно место. Вот и вынуждены хоть как-то оправдывать свои «героические усилия» хотя бы на бумаге», — считает Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в РФ наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Это следует из данных Росстата по оценке домашними хозяйствами своего финансового положения за первые два квартала года.

Однако данная методика официальной оценки реальных доходов населения вызывала вопросы как у экспертов, так и внутри правительства. В результате с апреля 2019 года Росстат перешёл на новую методику подсчета доходов граждан. А 22 октября 2019 года стало известно, что в России снижается доля наименее обеспеченных групп населения. По данным Росстата (на основе оценки домашними хозяйствами своего финансового положения), о нехватке средств даже на еду сообщили во втором квартале этого года 0,7% опрошенных против 0,8% в прошлом отчетном периоде. С 15,2% до 14,1% сократилась доля хозяйств, которым достаточно денег на еду, но затруднительно покупать одежду и оплачивать ЖКУ.

В том числе в Поволжье во втором квартале 2019 года доля семей, которым не хватает денег на еду, снизилась с 1,9 до 0,6% от общей численности. При этом в округе зафиксирован спад показателя по располагаемым ресурсам — с 25 380 до 24 613,7 рубля на одного члена домохозяйства в месяц.

Подробнее: В Поволжье каждой седьмой семье денег хватает только на еду: опрос Росстата